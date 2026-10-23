Ред Ерроуз вибив Кайзер Чіфс із Кубка конфедерації CAF — TimesLIVE

Замбійський «Ред Ерроуз» вибив південноафриканський «Кайзер Чіфс» із Кубка конфедерації CAF. У матчі-відповіді фінального раунду плей-оф у Дурбані, ПАР, «Кайзер Чіфс» переміг 1:0, але поступився 2:3 у серії пенальті та не вийшов до групового етапу.

Нічия за сумою двох матчів

Перший матч у Ндолі, Замбія, «Кайзер Чіфс» програв з рахунком 0:1. У Дурбані Бредлі Кросс зрівняв загальний рахунок, забивши головою після штрафного удару Муфундо Вілаказі наприкінці гри.

У першому таймі «Кайзер Чіфс» не створив явних гольових моментів. Після виходу Вілаказі на поле в другій половині зустрічі гра команди пожвавилася, однак Мдудузі Шабалала не реалізував дві важливі нагоди.

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Промахи в серії пенальті

У серії пенальті не реалізували свої удари Лебоханг Мабое, Рів Фрослер та Ітан Чіслетт. Як повідомляє TimesLIVE, «Ред Ерроуз» переміг у серії з рахунком 3:2.

Далі на команду Фернанду да Круза чекають два важливі матчі на внутрішній арені: гра 1/8 фіналу Кубка Carling Knockout проти TS Galaxy у вівторок та матч Betway Premiership із «Орландо Пайретс» 31 жовтня на стадіоні FNB.

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