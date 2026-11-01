Регбійна ліга Англії створила панель розвитку після вильоту з Кубка світу — BBC Sport

Регбійна футбольна ліга Англії (RFL) оголосила про створення панелі One Game, One England для підготовки плану розвитку гри після того, як чоловіча та жіноча збірні Англії не вийшли з групового етапу Кубка світу з регбійної ліги. До її роботи долучаться колишній капітан збірної Великої Британії Пол Скалторп, капітанка жіночої збірної Англії Джоді Каннінгем, яка завершує кар’єру, та колишній гравець збірної Адріан Морлі, повідомляє BBC Sport.

Чоловіча збірна Англії виграла два з трьох матчів групового етапу та завершила його з різницею очок +86, однак цього не вистачило для виходу до плей-оф. Її виліт остаточно підтвердився після перемоги Тонги над Самоа з рахунком 20:18.

План розвитку гравців

Панель продовжить роботу, яку RFL розпочала раніше цього року в межах ініціативи One Game, One England. Її мета — створити систему підготовки гравців від масового спорту й академій до рівня міжнародних змагань.

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Новий генеральний директор RFL Іан Нолан заявив, що складний графік поїздок, формат турніру та травми не можуть бути виправданням невиходу до плей-оф. За його словами, аналіз також охопить телевізійні права, пошук балансу між охопленням аудиторії та доходами, а також залучення нових уболівальників. Турнір критикували через трансляції за платною підпискою на Premier Sports.

Різниця з Австралією

Жіноча збірна Англії виступала молодим складом: середній вік команди становив 21 рік, а 11 гравчинь пройшли програму Diploma in Sporting Excellence. Водночас жіноча Суперліга Англії фактично є аматорським турніром, тоді як австралійські суперниці виступають у професійній NRL Women’s Premiership.

Головний тренер чоловічої збірної Браян Макдермотт наголошував на необхідності посилити структуру внутрішнього чемпіонату. Він зазначав, що клуби Нового Південного Уельсу мають приблизно по шість команд різних вікових рівнів, тоді як клубам Суперліги важко укомплектувати навіть три склади гравцями ключових позицій. Нолан заявив, що рішення панелі можуть потребувати підтримки всієї гри, а результати змін очікують у перспективі чотирьох, восьми або десяти років.

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