Регбійний союз Англії підтвердив підтримку Бортвіка до Кубка світу — The Guardian

Регбійний футбольний союз Англії (RFU) підтвердив підтримку головного тренера збірної Стіва Бортвіка напередодні Кубка світу з регбі, який відбудеться наступного року. Генеральний директор RFU Білл Свіні заявив, що не бачить сценарію, за якого тренера замінять незалежно від результатів англійської команди цього місяця, повідомляє The Guardian.

У вересні контракт Бортвіка продовжили до завершення Кубка шести націй 2028 року. За словами Свіні, це рішення ухвалили, щоб тренерський штаб міг зосередитися на підготовці до Кубка світу, не відволікаючись на питання щодо подальшої роботи. Водночас команда зазнала п’яти поразок у семи останніх матчах, а її виступ у Кубку шести націй цього року став найгіршим для Англії.

Підтримка після Кубка шести націй

Після першої в історії поразки Англії від Італії у березні RFU висловив Бортвіку умовну підтримку та закликав до поліпшень у літніх тест-матчах проти Південної Африки, Фіджі й Аргентини. Згодом збірна Англії зазнала великої поразки від Південної Африки, розгромила Фіджі та здобула мінімальну перемогу над Аргентиною.

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Англійці посідають третє місце у групі Північної півкулі Nations Championship. Однією з проблем команди залишається дисципліна: від початку 2026 року гравці отримали 14 жовтих і одну червону картку. Свіні зазначив, що після Кубка шести націй у RFU провели детальний перегляд виступу команди, який визначив напрями для подальшої роботи.

Сміт повернувся до тренувань

Перед осінньою серією матчів Англія також отримала позитивну новину щодо Фіна Сміта. 24-річний флай-хав, який відновлювався після травми литки, успішно пройшов тренування в середу та може бути доступним для матчу з Австралією. Остаточне рішення залежатиме від його стану впродовж наступної доби та наступного тренування.

Сміт розпочинав у стартовому складі п’ять попередніх тест-матчів збірної Англії та закріпився як основний флай-хав команди Бортвіка. В осінній кампанії англійці також мають зіграти проти Японії та Нової Зеландії, а також провести рейтинговий матч у фінальний вікенд першого Nations Championship.

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