У Сіднеї 30 жовтня стартує Кубок світу з регбіліг для людей із фізичними порушеннями, у якому за збірну Австралії виступить Брайс Крейн. У стартовому матчі господарі зіграють проти Англії в Cabramatta Rugby Leagues Club, повідомляє ABC News Australia.

У змаганнях, що триватимуть до 8 листопада, візьмуть участь три збірні: Австралії, Англії та Нової Зеландії. Усі матчі проведуть у Сіднеї, а фінал має відбутися на Sydney Football Stadium перед одним із півфіналів чоловічого Кубка світу з регбіліг.

Травма у 18 років

У 2020 році 18-річний Крейн грав за Narellan Jets на південному заході Сіднея. Після невдалого захвату він зазнав незворотного ушкодження нервів і паралічу правої руки.

За словами спортсмена, після травми він передусім думав про те, що втратив гру, яку любив із дитинства. Тепер Крейн виступає на позиції фулбека у збірній Австралії з регбіліг для людей із фізичними порушеннями.

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Нинішній турнір стане для нього другим Кубком світу. У 2022 році він грав за Австралію на першому розіграші змагань у цьому форматі.

Визнання на першому турнірі

Австралійська команда не здобула перемог на Кубку світу 2022 року, однак Крейна включили до символічної збірної турніру — Dream Team. Він був єдиним гравцем змагань для людей із фізичними порушеннями в цій команді, до якої також увійшли учасники чоловічого, жіночого турнірів і турніру на кріслах колісних.

Партнер Крейна по збірній Люк Велла, який також є асистентом тренера клубу Canterbury-Bankstown Bulldogs, назвав його майстерним і скромним гравцем, що підтримує партнерів. Сам Велла зазнав травми, яка завершила його ігрову кар'єру, у 2014 році на стадіоні, де заплановано фінал турніру. У листопаді 2024 року він дебютував за збірну Австралії в матчі проти Нової Зеландії в Окленді.

Крейн заявив, що представляє не лише себе, родину та країну, а й людей із різними видами інвалідності.

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