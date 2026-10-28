Регбіст Біл у 37 років повернувся до збірної Австралії — The Guardian

В Австралії 37-річний регбіст Кертлі Біл отримав виклик до національної збірної на турне Великою Британією. Він приєднається до команди перед тестовими матчами проти Англії, Шотландії та Уельсу, повідомляє The Guardian.

Заміна Пайсамі

Біл замінить у складі центрового Гантера Пайсамі, який не зможе взяти участь у поїздці з особистих причин. До групи також викликали Джеймса Рамма та Калані Томаса.

У Біла 95 матчів за збірну Австралії. Востаннє він зіграв у футболці національної команди проти Уельсу в Кардіффі у 2021 році. У 2024 році регбіст востаннє входив до складу збірної, але травма ахіллового сухожилля достроково завершила його сезон.

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Досвід у збірній

Головний тренер Австралії Лес Кісс заявив, що команда розраховує на досвід і універсальність Біла. За його словами, гравець передусім закриватиме позицію внутрішнього центрового, але здатен зіграти на кількох позиціях у задній лінії.

Кісс також відзначив форму Біла у складі Western Force в турнірах Super Rugby Pacific та Super Rugby AUS. Регбіст має досвід трьох Кубків світу — 2011, 2015 і 2019 років. Після тестових матчів Австралія має виступити у фінальній частині дебютного Nations Championship у Великій Британії, запланованій на 21–23 листопада.

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