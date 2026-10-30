Регбіст Макрайт став найкращим гравцем Австралії у 2026 році — Channel NewsAsia

У Сіднеї фланкер збірної Австралії з регбі Фрейзер Макрайт отримав медаль Джона Ілза як найкращий гравець країни у сезоні 2026 року. Нагороду визначають голосуванням гравців збірної Австралії після кожного тестового матчу, повідомляє Channel NewsAsia.

Відзнака від партнерів по збірній

27-річний Макрайт приєднався до переліку австралійських фланкерів, які раніше здобували цю нагороду: Джорджа Сміта, Філа Во, Девіда Покока та Майкла Хупера. Він також став першим представником Квінсленду після Кріса Летема у 2006 році, який отримав медаль Джона Ілза.

«Це величезна честь. Думаю, кожен хоче, щоб його поважали партнери по команді, і це багато для мене означає», — сказав Макрайт після вручення нагороди. Регбіст додав, що вважає це лише початком, прагне ставати кращим і продовжити виступи за Австралію наступного року.

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Плани збірної перед домашнім Кубком світу

Макрайт заявив, що збірна Австралії має вдосконалюватися протягом наступних 12 місяців перед Кубком світу на домашньому полі. За його словами, команда здатна грати на високому рівні, коли демонструє свої найкращі виступи, однак їй потрібно продовжувати прогресувати.

Серед інших лауреатів Файталу Молеку визнали гравчинею року у жіночій збірній Австралії Wallaroos. Універсального гравця задньої лінії Джока Кемпбелла, партнера Макрайта по команді, назвали найкращим австралійським гравцем Super Rugby Pacific.

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