Регбіст Малкольм Маркс залишить Японію та повернеться до ПАР — Channel NewsAsia

Південноафриканський регбіст Малкольм Маркс залишить японський клуб Kubota Spears після завершення сезону 2026–27 та повернеться до ПАР. 32-річний гравець, який виступає на позиції хукера, проведе в Японії загалом сім років, повідомляє Channel NewsAsia.

Рішення через сімейні обставини

Маркс заявив, що не продовжуватиме контракт із Kubota Spears через сімейні обставини. За його словами, рішення повернутися додому було складним.

«Через сімейні обставини я ухвалив непросте рішення не продовжувати контракт після сезону 2026–27 і повернутися до Південної Африки», — зазначив регбіст у заяві на сайті клубу.

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Сім років у японському регбі

Маркс залишив клуб Lions із Йоганнесбурга у 2020 році, після чого приєднався до NTT Shining Arcs. Згодом він перейшов до Kubota Spears, з яким здобув титул японської League One у 2023 році та виходив до фіналу турніру впродовж двох останніх сезонів.

За збірну ПАР Маркс зіграв 93 матчі та двічі ставав володарем Кубка світу у складі Springboks. Новий японський сезон стартує у грудні. Місцеві медіа повідомили, що після повернення до ПАР він, як очікується, підпише контракт із клубом Bulls із Преторії.

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