Регбіст Стаггс пояснив мовчання під гімн повагою до предків — ABC News Australia

В Австралії регбіст національної збірної Котоні Стаггс заявив, що не співає державний гімн перед матчами Кубка світу з регбіліг на знак поваги до предків, старійшин і родини. Гравця та кількох його партнерів по команді критикували за мовчання під час виконання гімну перед іграми турніру.

Особисте рішення гравця

Стаггс, який представляє народ Віраджурі, наголосив, що його позиція не означає невдячності або відмови від збірної Австралії. За його словами, він пишається своїм походженням, любить виступати у футболці національної команди та емоційно сприймає виконання гімну.

Водночас спортсмен пояснив, що рішення не співати пов’язане з тим, чого зазнали його предки, а також із розмовами зі старійшинами та родичами. Він заявив, що вважає себе гордим австралійцем і що його мовчання не применшує значення футболки збірної, яку він носить.

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Підтримка партнерів

Як повідомляє ABC News, позицію Стаггса підтримав його партнер по клубу «Брисбен Бронкос» Пет Керріган. Він сказав, що спортсмени мають право обстоювати власні переконання, а ситуація може стати приводом для ширшої розмови про історію Австралії.

Керріган також зазначив, що кожен гравець команди пишається можливістю представляти Австралію. Наступний матч збірна Австралії проведе проти Самоа в півфіналі Кубка світу на Сіднейському футбольному стадіоні в неділю.

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