Регбіст Таулупе Фалетау травмував палець і перенесе операцію — BBC Sport

В Уельсі валлійський регбіст Таулупе Фалетау знову вибув через травму: після повернення до складу «Кардіффа» він пошкодив палець і перенесе операцію. 35-річний гравець відчув біль у пальці через кілька днів після матчу.

Як повідомляє BBC Sport, Фалетау вийшов на поле 18 жовтня у грі Кубка чемпіонів проти «Нортгемптона». Це був його перший матч із березня. Після поєдинку спортсмен спочатку не помітив проблеми, однак наступного дня палець почав боліти.

Пропустить дербі з «Оспрейз»

Головний тренер «Кардіффа» Корніл ван Зил заявив, що Фалетау пропустить матч Об’єднаного регбійного чемпіонату проти «Оспрейз», який відбудеться 31 жовтня у Свонсі. У клубі сподіваються, що регбіст зможе повернутися після листопадової перерви на Чемпіонат націй.

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Через брак ігрової практики Фалетау не включили до складу збірної Уельсу на цей турнір. Натомість виклик до національної команди отримав його одноклубник Тейн Башем.

Серія травм

Фалетау приєднався до «Кардіффа» з «Бата» у 2022 році та відтоді провів за команду лише 31 матч. Минулого сезону він зіграв сім разів через травми плеча, литки та коліна. Влітку регбіст продовжив контракт із клубом ще на один рік.

За збірну Уельсу Фалетау провів 109 матчів і зіграв на трьох чемпіонатах світу. Головний тренер валлійської команди Стів Тенді раніше заявляв, що можливість повернення спортсмена до національної збірної не відкидають, однак йому необхідно продемонструвати фізичну готовність у матчах.

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