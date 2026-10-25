Регбіста Джо Марчанта викликали до тренувального табору Англії — BBC Sport

Регбіста Джо Марчанта включили до складу з 36 гравців на тренувальний табір збірної Англії перед матчами осіннього Nations Championship. Команда зібралася на триденний табір у неділю.

Повернення до збірної

30-річний центровий не виступав за збірну Англії після чемпіонату світу 2023 року. Після турніру він перейшов до французького «Стад Франсе» та базувався у Франції, через що втратив право грати за національну команду.

Марчант знову став доступним для головного тренера Стіва Бортвіка після повернення до Англії, де він грає за «Сейл Шаркс». Як повідомляє BBC Sport, регбіст провів 26 матчів за Англію. У 2021 році він допоміг «Гарлеквінс» стати чемпіонами країни.

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Матчі в листопаді

У вересні Марчант заявив, що прагне знову грати за збірну Англії та не хоче, аби чемпіонат світу 2023 року став його останнім виступом за національну команду.

Англія зіграє з Австралією 8 листопада, з Японією — 14 листопада, а з Новою Зеландією — 21 листопада. Колишнього капітана збірної Англії Кортні Лоуса, який також грає за «Сейл Шаркс» після відходу з французького «Бріва», до тренувального складу не викликали.

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