Регбістки Англії зробили шість змін на матч зі США — Sky Sports News

Жіноча збірна Англії з регбі внесла шість змін до складу на заключний матч WXV Global Series проти США, який у п’ятницю відбудеться в Нью-Джерсі, США. Як повідомляє Sky Sports News, команда намагатиметься перервати серію з двох поразок.

Зміни у складі

Головний тренер Джон Мітчелл уперше включив до стартового складу скрам-хафа Фло Робінсон. На позиції флай-хафа зіграє Голлі Ейчісон, а Зої Гаррісон, яка брала участь в обох матчах із Канадою на цій позиції, розпочне гру серед запасних.

До стартового складу повернулися вінгерка Клаудія Молоні-Макдональд і центрова Татьяна Герд. Маккензі Карсон і Мод М’юр вийдуть у першій лінії. Еллі Кілданн також увійшла до числа запасних.

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Серія поразок від Канади

Перед грою зі США англійки двічі поспіль поступилися збірній Канади. Це були перші дві поразки команди поспіль за десятиліття. У першій грі з Канадою завершилася безпрограшна серія Англії з 41 тестового матчу.

За словами Мітчелла, ротація має допомогти оновити склад, надати можливості гравчиням і продовжити формувати глибину команди. Тренер зазначив, що вибір складу визначали потреби команди в матчі зі США, цінності штабу та рівень гри, до якого готується збірна.

Капітанкою англійської команди буде Мег Джонс. Серед запасних, окрім Гаррісон і Кілданн, — Наташа Гант, Брайоні Філд, Ганна Боттерман, Сара Берн, Демелза Шорт та Алекс Метьюз.

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