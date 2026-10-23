Регбістки Австралії завершили серію зі Шотландією перемогою 38:31 — The Guardian

Жіноча збірна Австралії з регбі, відома як Wallaroos, перемогла Шотландію з рахунком 38:31 у Канберрі та завершила серію з трьох матчів трьома перемогами. Зустріч відзначилася шістьма жовтими картками: чотири отримали австралійки, ще дві — представниці Шотландії.

Австралія втратила перевагу до перерви

Як повідомляє The Guardian, господарки швидко повели 14:0, однак до перерви поступалися 14:17. Шотландська команда занесла три спроби поспіль після серії штрафних.

У другому таймі Австралія повернула собі перевагу й відірвалася до 38:24. Капітанка Сіокапесі Палу завершила далеку результативну атаку спробою. Після жовтої картки Еви Карпані та вилучення Сесілії Сміт шотландки скоротили відставання, але в останній атаці не змогли занести спробу з реалізацією, яка зрівняла б рахунок.

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Прощальний матч Сміт і Ченселлор

Для центрової Сесілії Сміт цей матч став 34-м і останнім у складі збірної. Вона отримала дві жовті картки, що призвело до вилучення, однак після гри їй влаштували овацію стоячи. Сміт вибачилася за вилучення та подякувала доньці Рубі за підтримку.

Кар'єру у збірній також завершила колишня капітанка Емілі Ченселлор. Вона зіграла 42-й тестовий матч після дебюту у 2018 році. Австралійки не проводитимуть матчів до переходу команди на повноцінний режим роботи наступного року під керівництвом нового тренера Сіоне Фукуфуки, який раніше працював зі збірною Шотландії.

Під час матчу Джорджина Фрідріхс заявила про можливий укус, однак після перегляду епізоду арбітри не знайшли доказів цього та не виявили слідів укусу на її передпліччі.

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