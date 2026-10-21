Регулятор може зобов’язати продати Манчестер Сіті — The Guardian

У Великій Британії голова Незалежного футбольного регулятора Девід Коган заявив, що орган має повноваження зобов’язати власника «Манчестер Сіті» продати клуб, якщо зрештою буде встановлено, що ним управляли неналежно. Водночас він наголосив, що обговорювати можливі дії регулятора передчасно, оскільки апеляція клубу ще триває.

Апеляція Манчестер Сіті

Незалежна комісія визнала «Манчестер Сіті» винним в обході правил Прем’єр-ліги. За її висновком, клуб використовував фіктивні комерційні домовленості, щоб завищувати доходи або зменшувати витрати більш ніж на 900 млн фунтів стерлінгів протягом дев’яти сезонів.

Комісія також дійшла висновку, що клуб докладав скоординованих зусиль, аби зупинити та ускладнити розслідування Прем’єр-ліги щодо цих домовленостей. «Манчестер Сіті» подав апеляцію, заявивши, що вердикт містить суттєві помилки в праві, принципах і фактах та є ненадійним.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливе розслідування регулятора

Як повідомляє The Guardian, Коган заявив у подкасті The Rest Is Football, що регулятор вирішуватиме, чи розпочинати власне розслідування, лише після завершення розгляду всіх питань в апеляційному процесі.

За словами Когана, регулятор може вимагати від власника відійти від клубу, якщо вважатиме, що ним керують неналежним або нечесним способом чи без дотримання належних норм. Він також раніше заявляв, що піде у відставку в разі політичного втручання в можливе розслідування щодо «Манчестер Сіті», оскільки це може створити дипломатичну проблему у відносинах Великої Британії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Читай нас у