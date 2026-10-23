Регулятор запропонував клубам топ-5 ліг Англії збір £20,3 млн — BBC Sport

Незалежний футбольний регулятор Англії (IFR) запропонував щорічний збір із клубів на загальну суму £20,3 млн для фінансування своєї роботи. Із наступного сезону витрати регулятора оплачуватимуть усі клуби під його наглядом у п’яти найвищих дивізіонах чоловічого футболу Англії, повідомляє BBC Sport.

Структура збору

За планом IFR, £18,3 млн мають спрямувати на операційні витрати та забезпечення роботи приблизно 100 працівників. Ще £1 млн передбачено на можливі судові витрати.

Додатковий £1 млн піде на покриття витрат зі створення регулятора. Їхня загальна вартість оцінюється у £45 млн, які планують виплатити протягом наступних 10 років.

Запропонована сума приблизно вдвічі більша за прогноз 2019 року, підготовлений до остаточного ухвалення законодавства. Тоді щорічні операційні витрати в перші 10 років оцінювалися у межах від £8 млн до £10,2 млн.

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Розмір внесків для клубів

IFR заявив, що більші внески мають сплачувати клуби, які можуть собі це дозволити. Зокрема, більше платитимуть учасники турнірів УЄФА та ФІФА, а також команди, що отримують парашутні виплати Прем’єр-ліги.

За оцінкою регулятора, найприбутковіші клуби Прем’єр-ліги сплачуватимуть до £1,8 млн за сезон, а більшість команд ліги — близько £600 тис. Клуби Чемпіоншипу без парашутних виплат мають платити приблизно £45 тис., команди Ліги один — близько £9 тис., Ліги два — £6 тис. Для клубів Національної ліги внесок становитиме менш як £600 за сезон.

Головний виконавчий директор IFR Річард Монкс заявив, що попередня оцінка у £10 млн не відповідає нинішнім фінансовим реаліям і масштабу завдань регулятора. За його словами, більшість клубів сплачуватимуть близько 0,1% свого річного доходу.

Регулятор також зазначив, що запропонований збір є значно нижчим за адміністративні витрати інших футбольних організацій: понад £200 млн у Прем’єр-ліги у сезоні 2024/25 та £35 млн в Англійської футбольної ліги. У нещодавньому звіті IFR повідомив, що 94% клубів працюють зі збитками, а понад 60% клубів Англійської футбольної та Національної ліг є технічно неплатоспроможними.

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