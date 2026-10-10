Рейнджерс обіграв Кілмарнок 3:1 і очолив чемпіонат Шотландії — Sky Sports News

«Рейнджерс» на стадіоні «Айброкс» переміг «Кілмарнок» з рахунком 3:1 у матчі шотландської Прем’єр-ліги та вийшов на перше місце в турнірній таблиці. Як повідомляє Sky Sports, головним героєм зустрічі став нападник Раян Надері, який оформив дубль.

Три голи до перерви

Німецький форвард відкрив рахунок на 15-й хвилині, а перед перервою забив вдруге — на 44-й. Завдяки цим м’ячам Надері довів свій показник у сезоні до шести голів.

Ще один гол господарів на 24-й хвилині забив Кевін Келсі. Для нього цей м’яч став першим у чемпіонаті. Таким чином «Рейнджерс» завершив перший тайм із перевагою у три голи.

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Кілмарнок забив наприкінці

«Кілмарнок», який посідає останнє місце в лізі, скоротив відставання на 90-й хвилині: Нікі Клесченко відзначився після контратаки. Гості завдали шести ударів у площину воріт проти чотирьох у «Рейнджерс», хоча голкіпера господарів Івора Пандура до пропущеного м’яча серйозно потурбували лише одного разу.

Для «Рейнджерс» ця перемога стала шостою поспіль у чемпіонаті та сьомою поспіль у всіх турнірах. Команда випередила «Селтік», який може повернутися на першу позицію, якщо здобуде результат у недільному матчі проти «Мотервелла».

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