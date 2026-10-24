Рейнджерс розгромив Сент-Джонстон 4:0 завдяки дублю Келсі — Sky Sports News

У Шотландії «Рейнджерс» на стадіоні «Айброкс» розгромив «Сент-Джонстон» із рахунком 4:0 у матчі Шотландської прем’єр-ліги 24 жовтня 2026 року. Кевін Келсі, який повернувся до стартового складу, забив два м’ячі, повідомляє Sky Sports.

Дубль Келсі та голи партнерів

Келсі відкрив рахунок на 29-й хвилині. Мінсу Кім вивів у атаку Раяна Надері, який віддав передачу на партнера, і нападник відправив м’яч у ворота. До перерви Кім також влучив у штангу після передачі Надері.

У другому таймі Надері подвоїв перевагу господарів, зігравши на добиванні після того, як голкіпер Тобі Стюард не втримав удар Кіма. Згодом Келсі замкнув на дальній стійці скидку головою від Еммануеля Фернандеса та забив свій другий м’яч у матчі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вилучення та турнірна ситуація

На 74-й хвилині «Сент-Джонстон» залишився в меншості: Фотерінгем отримав пряму червону картку після епізоду з Раскіном. Арбітр вилучив футболіста після повторного перегляду моменту.

Остаточний рахунок на 87-й хвилині встановив Точі Чуквуані, який замкнув передачу Джейді Гассама. Для «Рейнджерс» ця перемога стала сьомою у восьми матчах чемпіонату. Команда скоротила відставання від «Селтіка» до одного очка перед грою лідера проти «Гіберніана».

Читай нас у