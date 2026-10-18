Рейнджерс зіграв унічию з Данді та не очолив Шотландський Прем’єршип — Sky Sports News

«Рейнджерс» зіграв унічию 2:2 з «Данді» у матчі Шотландського Прем’єршипу на стадіоні «Денс Парк» у Данді, Шотландія. Гості втратили можливість вийти на перше місце турнірної таблиці та залишилися другими, відстаючи від «Селтіка» на один бал, повідомляє Sky Sports.

Голи в першому таймі

Рахунок на 37-й хвилині відкрив нападник «Данді» Бредлі Фінк. «Рейнджерс» не впорався з довгим закиданням, після чого Фінк обіграв воротаря та відправив м’яч у ворота.

Уже на 42-й хвилині Бадредін Буанані зрівняв рахунок. Футболіст «Рейнджерс» змістився з флангу в центр і закрутив м’яч у ворота, забивши свій перший гол за клуб.

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Відповідь Данді

На 60-й хвилині Ніко Раскін вивів «Рейнджерс» уперед ударом з-за меж штрафного майданчика: м’яч залетів у ворота від нижньої частини поперечини.

Проте на 69-й хвилині Каллум Джонс скористався тим, що капітан «Рейнджерс» Ден Ніл затримався з м’ячем, відібрав його та відправив у ворота. Цей гол установив підсумковий рахунок зустрічі — 2:2.

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