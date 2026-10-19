Рейс обіграли Гардіанс і повели 3:2 у Чемпіонській серії Американської ліги — The Guardian

У Клівленді, США, «Тампа-Бей Рейс» перемогли «Клівленд Гардіанс» з рахунком 3:1 у п’ятому матчі Чемпіонської серії Американської ліги MLB. Завдяки цьому «Рейс» повели 3:2 у серії до чотирьох перемог, повідомляє The Guardian.

Сім інінгів Расмуссена

Стартовий пітчер «Тампа-Бея» Дрю Расмуссен провів на полі сім інінгів і пропустив один ран. Він дозволив суперникам зробити чотири хіти, віддав одну базу на болах та оформив шість страйкаутів. Для 31-річного праворукого пітчера це була друга перемога в нинішньому плейоф.

У трьох стартах постсезону Расмуссен має баланс 2:0 та ERA 1,29, а також 23 страйкаути й три бази на болах. У першій грі серії він використав чейнджап 12 разів, а в п’ятому матчі — 27 разів, із них 21 подача припала в зону страйку.

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Три рани в перших інінгах

«Рейс» набрали по одному рану в кожному з перших трьох інінгів. У першому Янді Діас, який завершив матч із трьома хітами, після даблу дістався другої бази та згодом набрав ран через базу на болах, яку Джонні ДеЛуці віддав Паркер Мессік за заповнених баз.

У другому інінгу Джонатан Аранда синглом приніс команді другий ран, а в третьому Ліам Хікс ударом у центр поля дозволив Чендлеру Сімпсону набрати очко. «Гардіанс» відповіли лише в сьомому інінгу: після синглів Стівена Квана та Хосе Раміреса Чейз Делоутер вибив результативний сингл.

У дев’ятому інінгу Браян Бейкер оформив сейв — п’ятий у нинішньому плейофі та 35-й поспіль реалізований шанс на сейв. Шостий матч серії відбудеться в понеділок на Tropicana Field у Сент-Пітерсберзі, штат Флорида. Якщо знадобиться сьома гра, її проведуть у вівторок.

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