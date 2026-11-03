Рекорди Керра й Саве номінували на момент року World Athletics — BBC Sport

Рекордні виступи британця Джоша Керра та кенійця Себастьяна Саве номінували на відзнаку за момент року на церемонії World Athletics Awards, яка відбудеться 29 листопада в Монако. Про це повідомляє BBC Sport.

Рекорд Керра в Лондоні

29-річний Керр у липні на етапі Діамантової ліги в Лондоні пробіг милю за 3 хвилини 42,66 секунди. Він перевершив майже на пів секунди рекорд, який упродовж 27 років належав марокканцю Хішаму Ель-Герружу. Легкоатлета підтримували глядачі на Лондонському стадіоні.

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Марафон Саве та третя номінація

У квітні 31-річний Саве став першим спортсменом, який подолав дистанцію змагального марафону менш ніж за дві години. Кенієць переміг у Лондонському марафоні з результатом 1 година 59 хвилин 30 секунд — більш ніж на хвилину швидше за попередній рекорд Келвіна Кіптума, встановлений 2023 року.

У цьому ж забігу ефіоп Йоміф Кеджелча, який фінішував другим, також подолав двогодинний бар'єр, а Джейкоб Кіплімо на третьому місці перевершив попередній рекорд. Третім претендентом на нагороду стало здобуття Ботсваною титулу в чоловічій естафеті 4×400 метрів на Світових естафетах перед домашньою публікою.

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