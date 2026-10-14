Республіка Ірландія зіграє з Польщею у фінальному раунді плей-оф ЧС-2027 — BBC Sport

Жіноча збірна Республіки Ірландія в Корку, Ірландія, вийшла до фінального раунду плей-оф відбору на чемпіонат світу 2027 року після матчу-відповіді з Казахстаном. Ірландки забили чотири м’ячі, зокрема відзначилася капітанка Кеті Маккейб, і тепер перебувають за два матчі від путівки на турнір у Бразилії, повідомляє BBC Sport.

Матчі з Польщею

Суперницею команди Карли Ворд у вирішальному раунді стане Польща. Польки пройшли Бельгію в серії пенальті після нічиєї 3:3 за підсумками двох матчів. У квітні ірландська збірна вже двічі перемагала Польщу у кваліфікації.

Маккейб заявила, що команда має зосередитися на підготовці протягом наступних шести тижнів. Вона зазначила, що майбутні матчі відрізнятимуться від попередніх, оскільки на кону стоятиме місце на чемпіонаті світу. Однією з ключових гравчинь польської збірної є нападниця «Барселони» Ева Пайор.

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Поступ збірної

Ірландки додали після домашньої поразки від Словенії з рахунком 0:4 у лютому 2025 року — це був другий матч Ворд на посаді головної тренерки. Команда обіграла Бельгію в плей-оф за підвищення та вийшла до Ліги A Ліги націй. Також Ірландія перемогла Нідерланди й зіграла внічию з Францією, зберігши місце в елітному дивізіоні.

Маккейб, якій 31 рік, цього літа перейшла з «Арсеналу» до «Челсі» після завершення контракту з лондонським клубом. Вона сказала, що зміна команди стала для неї новим етапом і допомогла знову отримувати задоволення від футболу. Збірна Ірландії вперше зіграла на жіночому чемпіонаті світу в Австралії у 2023 році.

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