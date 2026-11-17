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Попри відсторонення російських клубів і збірної від міжнародних змагань, Російський футбольний союз продовжує отримувати виплати від ФІФА та УЄФА.

За даними The Telegraph, майже за п’ять років Росія отримала близько 6 млн фунтів у межах програми FIFA Forward та ще майже 1 млн після ЧС-2022.

Виплати після чемпіонату світу 2026 року також передбачені, однак їхній розмір поки невідомий.

Крім того, солідарні виплати УЄФА за чотири сезони оцінюються приблизно у 25 млн фунтів. Ще близько 10 млн Росія могла отримати за минулорічний єврокубковий сезон, хоча її клуби в ньому не брали участі.

Окремо російські футболісти продовжують переходити до іноземних клубів. Загальна сума таких трансферів із 2022 року, за підрахунками видання, сягнула 165 млн фунтів.

Джерело: The Telegraph.

У Парижі глава Французької футбольної федерації Філіпп Діалло оголосив, що балотуватиметься на посаду президента ФІФА. Його кандидатуру висунув виконавчий комітет УЄФА, а виконавчий комітет французької федерації одностайно її схвалив.

Колишній тренер лондонського «Арсеналу» Арсен Венгер не висуватиме кандидатуру на виборах президента ФІФА наступного року.

Футбольна асоціація Аргентини планує звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS), після того як ФІФА відхилила її апеляції щодо санкцій проти асоціації та півзахисника Леандро Паредеса.

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