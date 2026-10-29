Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна перемогла співвітчизницю Юлію Путінцеву з рахунком 6:2, 6:3 у другому колі Pan Pacific Open у Токіо, Японія, та вперше гарантувала собі перше місце у світовому рейтингу WTA за підсумками року. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Перемога в Токіо

Рибакіна розпочала виступ на турнірі категорії WTA 500 одразу з 1/8 фіналу, отримавши пропуск першого кола. Перед приїздом до Токіо вона здобула четвертий титул у сезоні, перемігши на турнірі в китайському Нінбо.

27-річна тенісистка вперше стала першою ракеткою світу на шляху до перемоги на US Open минулого місяця. Для остаточного закріплення лідерства в сезонному рейтингу їй була потрібна ще одна перемога, аби друга ракетка світу Аріна Соболенко вже не могла її випередити.

Третій титул Grand Slam

Цього сезону Рибакіна виграла Australian Open і US Open, довівши кількість своїх титулів Grand Slam до трьох. Раніше вона перемагала на Вімблдоні чотири роки тому.

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Після тріумфу на US Open тенісистка програла стартовий матч на турнірі в Пекіні та пропустила змагання в Ухані через травму ноги. У Нінбо вона зуміла захистити титул.

Наступна суперниця

У чвертьфіналі Pan Pacific Open Рибакіна зіграє з канадкою Лейлою Фернандес. Це буде повторення фіналу в Нінбо, де Рибакіна здобула титул. Фернандес у Токіо перемогла бельгійку Елізе Мертенс — 6:2, 7:6 (8).

Рибакіна претендує на 16-й титул у кар'єрі перед підсумковим турніром WTA Finals в Індіан-Веллсі, штат Каліфорнія. У змаганнях, запланованих на 8–15 листопада, виступлять вісім найкращих тенісисток сезону.

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