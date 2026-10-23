Рибакіна обіграла Каву в чвертьфіналі Ningbo Open — Interia Sport

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна перемогла польку Катажину Каву в чвертьфіналі турніру WTA 500 Ningbo Open у Китаї. Матч завершився з рахунком 6:1, 3:6, 6:1. У півфіналі Рибакіна зіграє проти Діани Шнайдер.

Кава зрівняла рахунок за сетами

Рибакіна виграла першу партію 6:1 за 22 хвилини. На старті другого сету Кава знову втратила подачу, однак зуміла змінити хід гри: вона двічі зробила брейк, повела 4:1 і виграла сет з рахунком 6:3.

У вирішальній партії Рибакіна зробила брейк у другому геймі та повела 3:0. Кава не отримала нагоди повернутися в боротьбу, а перша сіяна тенісистка турніру завершила сет з рахунком 6:1.

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Рекордний рейтинг Кави

Перед чвертьфіналом Кава провела на кортах Нінбо шість годин і одну хвилину та виграла чотири матчі, зокрема два — у кваліфікації. Попри поразку, полька в понеділок стане 106-ю ракеткою світу, що буде її особистим рекордом, зазначає Interia Sport.

Якщо Кава вирішить продовжити виступи наступного тижня, вона може зіграти у кваліфікації турніру WTA 250 у Гуанчжоу, де її суперницею в першому раунді мала стати Лінда Фругвіртова.

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