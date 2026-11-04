Рибакіна та Гофф зіграють в одній групі WTA Finals — RMF24

За даними RMF24, в Індіан-Веллсі у США відбулося жеребкування підсумкового турніру сезону WTA Finals. Лідерка світового рейтингу та чинна переможниця змагань Єлена Рибакіна потрапила до однієї групи з американками Коко Гофф і Джессікою Пегулою, а також чешкою Ліндою Носковою, яка дебютує на цьому турнірі.

Склад другої групи

До другої групи увійшли білоруска Аріна Соболенко, українка Еліна Світоліна, росіянка Мірра Андрєєва та чешка Кароліна Мухова. Для Андрєєвої та Мухової це буде перша участь у WTA Finals.

Турнір за участю восьми найкращих тенісисток сезону вперше прийматиме Індіан-Веллс у Каліфорнії. Змагання стартують у неділю та триватимуть до 15 листопада. Паралельно відбудеться турнір за участю восьми найкращих пар сезону 2026 року.

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Повернення на відкриті корти

WTA Finals уперше з 2023 року проходитиме на відкритих кортах. Тоді турнір проводили в мексиканському Канкуні, після чого протягом двох років змагання відбувалися в Ер-Ріяді. До Каліфорнії турнір перенесли через занепокоєння щодо безпеки в регіоні Близького Сходу.

Серед учасниць нинішнього WTA Finals не буде польки Іги Швьонтек. У сезонному рейтингу The Race вона посіла дев'яте місце та достроково завершила сезон через травму. Призовий фонд турніру становитиме 15,5 млн доларів.

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