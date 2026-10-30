Рікелтон і Малдер встановили Австралії ціль у 288 ранів — TimesLIVE

У Кейптауні, ПАР, збірна Південної Африки у третьому тесті проти Австралії набрала 387 ранів у другому інінгу та встановила суперникам ціль у 288 ранів. Раян Рікелтон зробив 101 ран, а Віан Малдер — 115. В останній день матчу Австралія має досягти цієї цілі, щоб виграти серію, повідомляє TimesLIVE.

Партнерство на шостий вікет

На початку четвертого дня ПАР мала 140 ранів за чотири вікети, а її перевага над Австралією становила лише 40 ранів. Рікелтон відновив інінг разом із Метью Брецке. За першу годину вони додали 31 ран і не втратили вікетів, однак через 20 хвилин після перерви на напої Брецке вибув після удару пулом. Тоді перевага ПАР складала 81 ран.

Після цього Рікелтон і Малдер утворили партнерство на шостий вікет, яке принесло 154 рани. Рікелтон обережно грав проти коротких подач австралійців і спінера Натана Лайона, водночас Малдер частіше шукав можливості для ударів до межі поля. Під час одного з епізодів м'яч після подачі Лайона пішов у бік першого сліпа, а арбітри перевірили можливий дотик біти Рікелтона, проте торкання не зафіксували.

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Століття та завершення інінгу

Рікелтон довів рахунок до 101 рану, проте вибув через ран-аут. За даними TimesLIVE, відповідальність за цей епізод ніс Малдер, а Джош Інгліс проявив уважність у грі. Після цього ПАР втратила чотири вікети за 16 ранів упродовж шести оверів, що зняло перспективу несподіваної декларації.

Малдер за підтримки Кагісо Рабади оформив своє четверте тестове століття, пробивши Лайона через кавер. У фінальному овері його спіймали після удару пулом, коли він мав 115 ранів. Після цього інінг ПАР завершився на позначці 387 ранів.

У січні 2025 року Рікелтон на цьому ж стадіоні зробив подвійне століття в матчі проти Пакистану, коли ПАР кваліфікувалася до фіналу Світового чемпіонату з тестового крикету.

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