Рома двічі відігралася та зіграла 3:3 із Наполі — Channel NewsAsia

У Неаполі, Італія, «Наполі» та «Рома» зіграли внічию 3:3 у матчі Серії A. Римська команда двічі поступалася в рахунку, зокрема 0:2, але зрівняла його за хвилину до завершення гри. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Камбек Роми в Неаполі

Франк Ангісса вивів «Наполі» вперед ударом через себе, а Скотт Мактоміней подвоїв перевагу господарів. Утім, «Рома» за чотири хвилини відіграла два м’ячі завдяки голам Матіаса Суле та Леонардо Балерді.

Наприкінці матчу Мактоміней забив удруге й знову вивів неаполітанців уперед. Проте Балерді головою зрівняв рахунок за хвилину до завершення зустрічі. Нічия продовжила безпрограшну серію «Роми» в Серії A до 15 матчів, яка триває з квітня.

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Після восьми матчів «Рома» посідає третє місце з 18 очками. Вона на один бал відстає від лідерів — «Інтера» та «Лаціо», які зіграли на матч менше.

Перемоги Комо та Болоньї

«Комо» на своєму полі переміг «Сассуоло» з рахунком 2:0. Обидва м’ячі в другому таймі забив грецький нападник Анастасіос Дувікас, який має п’ять голів у чотирьох останніх матчах у всіх турнірах. «Комо» піднявся на четверту позицію з 17 очками, тоді як «Сассуоло» посідає 14-те місце.

Головний тренер «Комо» Сеск Фабрегас заявив, що Дувікас розвивається та може стати дуже важливим центральним нападником. В іншому матчі «Болонья» здобула другу перемогу в сезоні, обігравши «Кальярі» на виїзді — 2:0. Ніколо Казале забив свій перший гол за майже чотири роки, а Федеріко Бернардескі подвоїв перевагу гостей.

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