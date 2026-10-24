Роналдінью зіграє за Равенну в дербі з Форлі 15 листопада — Anadolu Agency

Бразильський футболіст Роналдінью 15 листопада зіграє за італійський клуб «Равенна» у матчі дербі проти «Форлі». Гра відбудеться на стадіоні «Бруно Бенеллі» в Равенні та розпочнеться о 17:30 за місцевим часом, повідомляє Anadolu Agency.

Повернення на поле

У клубі заявили, що колишній гравець «Барселони» та збірної Бразилії приєднається до команди «Равенни» на матч із місцевими суперниками. Президент клубу Алессандро Чіпріані вперше повідомив про плани щодо повернення Роналдінью до футболу в червні в Маямі.

20 серпня бразилець також зустрівся з уболівальниками в Марина-ді-Равенні, що посилило припущення про його повернення на поле.

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Досягнення футболіста

Роналдінью виграв чемпіонат світу 2002 року у складі Бразилії та здобув «Золотий м’яч» у 2005 році. У його доробку також перемога в Лізі чемпіонів і два титули чемпіона Іспанії з «Барселоною».

«Равенна» повідомила, що додаткову інформацію про продаж квитків на матч 15 листопада оприлюднить через офіційні канали клубу.

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