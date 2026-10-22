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Російська футбольна спілка (РФС) веде переговори з Федерацією футболу США щодо можливого проведення товариського матчу між національними збірними. За словами представника РФС Максима Митрофанова, організація розглядає варіант проведення такої гри зі збірною США. Дату та інші подробиці потенційного матчу поки не повідомляють.

«Як ви знаєте, ми ніколи не коментуємо переговори про проведення матчів до досягнення остаточних домовленостей та підписання документів. Ми розглядаємо можливість проведення матчу зі збірною США, не раз спілкувалися з федерацією з цього питання, але оцінювати результативність цього спілкування поки що рано. Можу сказати, що зараз момент досить позитивний», – сказав Митрофанов.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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