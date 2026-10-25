росія отримала право провести чемпіонат світу з важкої атлетики у 2030 році

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Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) ухвалила рішення провести дорослий чемпіонат світу 2030 року в Москві.

Це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли міжнародна федерація з олімпійського виду спорту надала росії право приймати світову першість серед дорослих.

Окрім того, Виконавчий комітет IWF визначив господарів ще трьох турнірів: у 2028 році молодіжний чемпіонат відбудеться у Приштині (Косово), юніорський — у Каракасі (Венесуела), а дорослу першість 2029 року прийме індійський Ахмедабад. Генеральний секретар федерації Хосе Кіньонес відзначив високу якість усіх поданих заявок, однак окремих пояснень щодо вибору столиці країни-агресорки організація не надала.

Про рішення повідомила пресслужба IWF.

Перед цим Рада Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Водночас для них передбачили низку умов та обмежень.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) скасувала індивідуальні обмеження для російських і білоруських представників. Тепер гравці, тренери, судді та інші офіційні особи з цих країн можуть брати участь у змаганнях ФІБА. Водночас питання повернення російських і білоруських збірних та клубів федерація поки що залишила для подальшого розгляду.

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