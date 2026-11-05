Російських лучників знову допустять до європейських змагань із 2027 року
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Європейська федерація стрільби з лука (World Archery Europe, WAE) із 1 січня 2027 року скасує обмеження для Російської федерації стрільби з лука, її спортсменів, команд та офіційних представників.
Про відповідне рішення оголосили після засідання виконавчої ради федерації, яке відбулося наприкінці жовтня.
У заяві WAE наголосили, що допуск російських спортсменів до змагань не повинен суперечити законодавству та вимогам країн, які прийматимуть турніри під егідою організації.
Водночас у федерації заявили, що продовжують підтримувати українську спільноту лучників та всіх, хто постраждав від війни, яка триває.
Про це повідомляє World Archery Europe.
Міжнародна федерація фехтування, яка допустила представників росії та білорусі до змагань під нейтральним прапором, спочатку вирішила дискваліфікувати українку. Але під тиском міжнародної спільноти відмовилася від цього.
Нагадаємо, що Президент Союзу ММА рф поскаржився на українців через відмову від рукостискань.
Російського олімпійця Большунова не допустили до міжнародних змагань.