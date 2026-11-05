Російських лучників знову допустять до європейських змагань із 2027 року

Європейська федерація стрільби з лука (World Archery Europe, WAE) із 1 січня 2027 року скасує обмеження для Російської федерації стрільби з лука, її спортсменів, команд та офіційних представників.

Про відповідне рішення оголосили після засідання виконавчої ради федерації, яке відбулося наприкінці жовтня.

У заяві WAE наголосили, що допуск російських спортсменів до змагань не повинен суперечити законодавству та вимогам країн, які прийматимуть турніри під егідою організації.

Водночас у федерації заявили, що продовжують підтримувати українську спільноту лучників та всіх, хто постраждав від війни, яка триває.