Російського олімпійця Большунова не допустили до міжнародних змагань

0:00 / 0:00

Російський лижник Олександр Большунов не отримав дозволу на повернення до міжнародних змагань навіть у нейтральному статусі. Відтак спортсмен поки не зможе брати участь у міжнародних стартах.

Проте в організації побоюються, що 29-річний уродженець Брянщини зможе заперечити це рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS).

За повідомленням норвезької телерадіокомпанії NRK, питання допуску Большунова було обговорено на засіданні керівництва FIS у вівторок, 3 листопада.

Учасники зустрічі висловилися за відмову російському спортсмену у нейтральному статусі. При цьому офіційне рішення щодо його індивідуальної заявки ще належить оформити адміністрації федерації.

Про це повідомляється із посиланням на OBOZ.ua, керівництво Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) вирішило зберегти обмеження щодо триразового олімпійського чемпіона.

Президент Союзу ММА рф поскаржився на українців через відмову від рукостискань.

Шаблістка Ольга Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася потиснути їй руку.

Міжнародна федерація фехтування, яка допустила представників росії та білорусі до змагань під нейтральним прапором, спочатку вирішила дискваліфікувати українку. Але під тиском міжнародної спільноти відмовилася від цього.

Читай нас у