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Російська гімнастка Ангеліна Мельникова, яка відкрито підтримує Володимира Путіна, отримала запрошення виступити на турнірі Liukin Invitational у Техасі. Його організатором є олімпійський чемпіон 1988 року у складі збірної СРСР Валерій Люкін, який нині працює тренером збірної США з гімнастики. Змагання заплановані на середину лютого 2027 року. Про це заявив головний тренер збірної Росії Дмитро Андрєєв

«Ангеліні Мельникової надійшло запрошення на турнір Люкіна в США. Їй немає жодного сенсу виступати на етапах Кубка світу, вона має ім'я в спортивній гімнастиці, має великий досвід. Вона може поїхати до Америки, якщо все буде нормально з візою та з іншими технічними питаннями», – заявив Андрєєв.

Турнір Liukin Invitational пройде у США в середині лютого 2027.

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