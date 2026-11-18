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Збірна Росії не братиме участі у кваліфікації чемпіонату Європи 2028 року.

Її немає серед 54 команд, включених до процедури жеребкування відбору, яке відбудеться 6 грудня.

Відбірковий турнір триватиме з березня 2027-го до березня 2028 року. Водночас збірна Білорусі, на відміну від російської, зможе взяти участь у змаганнях.

Російські команди відсторонені від міжнародних футбольних турнірів після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Джерело: УЄФА

Попри відсторонення російських клубів і збірної від міжнародних змагань, Російський футбольний союз продовжує отримувати виплати від ФІФА та УЄФА.

У Парижі глава Французької футбольної федерації Філіпп Діалло оголосив, що балотуватиметься на посаду президента ФІФА. Його кандидатуру висунув виконавчий комітет УЄФА, а виконавчий комітет французької федерації одностайно її схвалив.

Колишній тренер лондонського «Арсеналу» Арсен Венгер не висуватиме кандидатуру на виборах президента ФІФА наступного року.

Футбольна асоціація Аргентини планує звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS), після того як ФІФА відхилила її апеляції щодо санкцій проти асоціації та півзахисника Леандро Паредеса.

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