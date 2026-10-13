+12° Київ +10° Варшава +28° Вашингтон
$ 45.1 € 50.49 zł 11.55
$ 45.1 € 50.49 zł 11.55
+12° Київ +10° Варшава +28° Вашингтон
Головне Спорт та краса

Росію та Білорусь не повернули до командних турнірів з тенісу

UA NEWS 13 Жовтня 2026 17:04
Росію та Білорусь не повернули до командних турнірів з тенісу
0:00 / 0:00

Міжнародна федерація тенісу не підтримала повернення національних збірних Росії та Білорусі до міжнародних командних змагань. Відповідні резолюції розглянули 13 жовтня на Генеральній асамблеї організації в Алмати, Казахстан.

Жодна із запропонованих резолюцій не набрала необхідної кількості голосів. Також делегати не підтримали відновлення членських прав російської та білоруської тенісних федерацій.

 Таким чином, обмеження залишаються чинними: збірні обох країн не допускатимуть до командних турнірів під егідою міжнародної федерації.

Джерело: Федерація тенісу України

Тенісист Губерт Гуркач у трьох сетах переміг Ї Чжоу в Шанхаї.

Гардіанс вийшли до Серії чемпіонату АЛ після камбеку з 0:2.

Гольфіст Майкл Бреннан виграв Baycurrent Classic у Японії.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток