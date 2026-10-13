Росію та Білорусь не повернули до командних турнірів з тенісу

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Міжнародна федерація тенісу не підтримала повернення національних збірних Росії та Білорусі до міжнародних командних змагань. Відповідні резолюції розглянули 13 жовтня на Генеральній асамблеї організації в Алмати, Казахстан.

Жодна із запропонованих резолюцій не набрала необхідної кількості голосів. Також делегати не підтримали відновлення членських прав російської та білоруської тенісних федерацій.

Таким чином, обмеження залишаються чинними: збірні обох країн не допускатимуть до командних турнірів під егідою міжнародної федерації.

Джерело: Федерація тенісу України

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