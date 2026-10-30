Росії дозволили повернутися до міжнародних чемпіонатів з хокею після рішення CAS

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Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував заборону Міжнародної федерації хокею (IIHF) на участь російських команд у турнірах сезону 2026–2027 років. Відсторонення діяло з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У IIHF розчаровані рішенням суду, однак заявили, що виконуватимуть його. У CAS пояснили, що федерація не надала достатніх доказів своїх побоювань щодо безпеки учасників змагань.

Повернення Росії може створити проблеми для проведення чоловічого чемпіонату світу 2027 року в Німеччині. Україна вже здобула путівку на турнір, а жеребкування груп відбулося. Додавання російської команди може змінити формат змагань або поставити під загрозу участь однієї з кваліфікованих збірних.

Німецька федерація хокею вже заявила, що виступає проти допуску Росії, посилаючись на можливі безпекові, політичні та фінансові наслідки.

Першим турніром, на якому російські команди можуть знову з’явитися, стане чемпіонат світу серед юніорів у Канаді, що стартує 26 грудня. Рішення CAS також стосується жіночого чемпіонату світу та юніорських змагань.

Водночас у рішенні суду не йдеться про повернення збірної Білорусі, яку IIHF також відсторонила від міжнародних турнірів.

Джерело: AP

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