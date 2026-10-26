Росс Сміт вдруге виграв чемпіонат Європи з дартсу — Sky Sports News

Росс Сміт переміг Мартіна Шиндлера з рахунком 11:8 у фіналі Machineseeker European Championship з дартсу в Дортмунді та вдруге здобув титул на цьому турнірі. За перемогу він отримав 150 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє Sky Sports.

Перевага Сміта у фіналі

Сміт виграв напружену стартову частину матчу, після чого взяв шість легів поспіль. Шиндлер мало не опинився за рахунку 2:9, однак скористався неточними завершеннями суперника та зробив брейк, завершивши лег за 20 дротиків.

У наступному легу Шиндлер знову програв свою подачу, але потім виграв чотири леги. Під час цього відрізка він виконав завершення на 116 і 127 очок та скоротив відставання до 7:9. Однак останні три леги суперники виграли на власній подачі, і Сміт довів матч до перемоги.

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Шлях до другого титулу

На шляху до фіналу Сміт у чвертьфіналі обіграв Люка Вудхауса із середнім показником 107. У півфіналі він відігрався після рахунку 1:4 у матчі з Гервіном Прайсом і переміг 11:7.

Сміт уже ставав чемпіоном Європи у 2022 році. Нинішній успіх зробив його п'ятим гравцем в історії, який вигравав цей турнір більш ніж один раз. У вересні він також здобув титул World Series of Darts, а перемога в Дортмунді підняла його на шосте місце світового рейтингу.

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