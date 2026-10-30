Розенштейн заявив про тиск під час виборів президента ФІДЕ та розкритикував Турлова і Подоляка

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Німецький підприємець Вадим Розенштейн, який балотувався на посаду президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), заявив про тиск і брудну кампанію під час виборів очільника організації. Він також спростував звинувачення у зв’язках із російською владою та обході санкцій.

В інтерв’ю «Апострофу» Розенштейн розповів про роль новообраного президента ФІДЕ Тимура Турлова та радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, який, за його словами, був у команді Турлова. Підприємець також заявив, що керівники федерації Турлов і Подоляк не вміють грати в шахи.

За словами підприємця, під час виборчої кампанії йому погрожували українськими санкціями та вимагали зняти кандидатуру. Він назвав кампанію однією з найбрудніших в історії ФІДЕ та наголосив, що його головна мета — популяризація шахів.

Розенштейн також розкритикував публікації в українських та англомовних медіа, у яких порушувалися питання його можливого обходу санкцій і постачання продукції військового призначення до Росії. Підприємець заперечив ці звинувачення, заявивши, що в матеріалах не наведено конкретних угод або товарів, які могли б їх підтвердити.

Він також відкинув твердження про співпрацю з російською владою та пояснив, що не бере участі в управлінні російською компанією «ВР Рус» і не отримує від неї дивідендів. За його словами, WR Group заборонила бізнес із Росією, а згадані в публікаціях операції стосувалися 2019–2021 років і були припинені.

Окремо Розенштейн заявив, що не визнає результатів виборів 26 вересня в Самарканді, де Тимур Турлов переміг його у другому турі з рахунком 110:85. Він звинуватив Турлова та кандидата Пейна в порушенні виборчих правил ФІДЕ й повідомив, що подав скарги до комісії з етики. Також підприємець висловив припущення, що проти Турлова можуть запровадити американські та європейські санкції, після чого федерацію очікуватимуть нові вибори.

Розенштейн розкритикував і залучення радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка до команди Турлова. Раніше Федерація шахів України заявила, що не уповноважувала Подоляка представляти її інтереси у ФІДЕ. 23 жовтня правління Європейського шахового союзу одностайно підтримало позицію української федерації. Обидві організації заявили про намір оскаржити відповідне рішення Генеральної асамблеї ФІДЕ.

Крім того, Розенштейн заявив, що Турлов зберіг вплив команди попереднього президента ФІДЕ Аркадія Дворковича. Як приклад він навів призначення Вішванатана Ананда віцепрезидентом федерації — цю посаду той обіймав і за попереднього керівництва.

Джерело: Апостроф

Раніше Подоляк пояснив, чому приєднався до команди нового президента ФІДЕ.

До цього ФШУ виступила проти призначення Подоляка та росіянина Колобкова до керівництва ФІДЕ.

Федерація шахів України (ФШУ) виступила із заявою щодо можливого призначення колишнього радника Офісу президента України Михайла Подоляка віцепрезидентом ФІДЕ у разі перемоги на виборах кандидата Тимура Турлова.

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