Розклад матчів Ліги чемпіонів на 21 жовтня

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У середу, 21 жовтня, відбудуться заключні матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Центральними поєдинками дня стануть зустрічі «Баварії» з «Арсеналом» та «Інтера» із донецьким «Шахтарем».

Розклад матчів за київським часом:

19:45 — «Комо» — «Манчестер Юнайтед»

19:45 — «Лілль» — «Галатасарай»

22:00 — «Інтер» — «Шахтар»

22:00 — «Астон Вілла» — «Вікінг»

22:00 — «Баварія» — «Арсенал»

22:00 — «Бетіс» — «Феєнорд»

22:00 — «Брюгге» — «Ланс»

22:00 — «Реал» Мадрид — «Лейпциг»

22:00 — «Спортинг» — ЛАСК

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