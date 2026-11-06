Розтин встановив попередню причину смерті футболіста Хесуса де Мігеля

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Попередній звіт про розтин Хесуса де Мігеля, гравця іспанського клубу «Тенеріфе», який помер після сильного зіткнення під час матчу другого дивізіону чемпіонату Іспанії проти «Андорри», встановив імовірну причину смерті — травму грудної клітки випадкового характеру.

У документі травму грудної клітки зазначено як ушкодження, що могло призвести до летального наслідку. Водночас розслідування ще не завершене: до матеріалів справи мають долучити результати додаткових лабораторних досліджень, зокрема токсикологічного аналізу.

Такі попередні висновки підготувала група судових патологоанатомів Інституту судової медицини та криміналістики Санта-Крус-де-Тенеріфе. Смерть футболіста констатували в лікарні Богоматері Канделарії.

Звіт передали судді Еві Естер Хуарес Фернандес із Суду першої інстанції Санта-Крус-де-Тенеріфе, яка веде розслідування обставин трагедії.

Нагадаємо, Хесус де Мігель втратив свідомість після жорсткого зіткнення з воротарем «Андорри» Хесусом Овоно під час боротьби за м'яч.

Згідно з рапортом головного арбітра матчу, суддя кваліфікував цей епізод як прояв «надмірної сили».

Остаточні обставини смерті футболіста мають встановити після завершення всіх необхідних судово-медичних досліджень.

Про це повідомляє газета El Día.

Раніше голкіпер «Андорри» Хесус Овоно емоційно відреагував на смерть нападника «Тенеріфе» Хесуса де Мігеля. Воротар важко переживає трагедію, що сталася після їхнього зіткнення під час футбольного матчу.

30-річний футболіст Тенерифе помер після удару в груди під час матчу в Іспанії.

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