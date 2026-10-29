Руссо стала найкращою англійською бомбардиркою жіночої ЛЧ — Sky Sports News

Англійська нападниця «Арсеналу» Алессія Руссо оформила хеттрик у матчі жіночої Ліги чемпіонів проти «Бенфіки», який її команда виграла з рахунком 3:0. Завдяки трьом голам вона стала найрезультативнішою англійською футболісткою в історії турніру, повідомляє Sky Sports.

Рекорд після другого гола

На 39-й хвилині Руссо забила низьким ударом по діагоналі та зрівнялася з Фран Кірбі за кількістю голів у жіночій Лізі чемпіонів — 21. На 66-й хвилині форвардка відзначилася ударом головою після подачі Стеф Кетлі з кутового й одноосібно очолила список англійських бомбардирок змагання.

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На 79-й хвилині Руссо реалізувала пенальті, який призначили після фолу Катаріни Амаду на Кейтлін Форд. Після цього матчу на рахунку нападниці 23 голи в турнірі.

Друга поспіль перемога

Наприкінці гри «Арсенал» міг забити вчетверте: Форд відправила м’яч у ворота, однак взяття воріт скасували через офсайд Руссо на початковій стадії атаки. Команда вперше цього сезону здобула дві перемоги поспіль і посіла друге місце в таблиці Ліги чемпіонів. Наступний єврокубковий матч «Арсенал» проведе 12 листопада проти «Барселони», яку команда обіграла у фіналі 2025 року.

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