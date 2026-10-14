Сабах переміг Славію 2:0 та здобув перші очки в Лізі чемпіонів — Interia Sport

Азербайджанський «Сабах» у Баку обіграв празьку «Славію» з рахунком 2:0 у матчі другого туру Ліги чемпіонів. Господарі здобули перші в історії очки в основному етапі турніру. За Interia Sport, у складі «Сабаха» весь матч провів Тимотеуш Пухач, а за чеський клуб у другому таймі вийшли Віктор Новак та Оскар Кубяк.

Гол після перерви

У першому таймі «Сабах» забив, однак арбітр Себастіан Гішамер скасував гол Кахіма Парріса через офсайд. Празька команда мала нагоди відкрити рахунок: зокрема, Томаш Хори не реалізував момент після невдалого введення м’яча воротарем господарів Стасом Покатіловим.

На 49-й хвилині Парріс усе ж вивів «Сабах» уперед. Атаку господарів розпочав перехопленням Іван Лепиньїца, після чого футболіст віддав передачу на Парріса в центр штрафного майданчика. Нападник завдав потужного удару приблизно з 16 метрів і переграв Якуба Марковича.

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Другий м’яч наприкінці гри

Після пропущеного гола «Славія» активізувалася. Лукаш Провод двічі бив по воротах, а Хори не зміг замкнути простріл із правого флангу. Новак, який вийшов на заміну, за короткий час двічі пробивав по воротах суперника; один із його ударів пройшов поруч зі стійкою.

Кубяк з’явився на полі на 75-й хвилині та через дві хвилини отримав жовту картку. На 88-й хвилині «Сабах» подвоїв перевагу: після невдалої гри воротаря «Славії», який далеко вийшов із воріт, Джой-Ленс Міккелс завдав дальнього удару в бік порожніх воріт. Мубарак Сулейман намагався вибити м’яч, але невдало зіграв, і рахунок став 2:0.

У наступному турі «Славія» 20 жовтня зіграє на виїзді проти «Фенербахче», а «Сабах» того самого дня прийме дортмундську «Боруссію». Обидві зустрічі мають розпочатися о 18:45.

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