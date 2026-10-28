Дортмундська «Боруссія» перемогла «Вердер» з Бремена з рахунком 3:2 у другому раунді Кубка Німеччини. Переможний м’яч у компенсований час забив півзахисник Марсель Сабітцер, який відзначився зі штрафного. Про це повідомляє The Express Tribune.

Перемога після камбеку «Вердера»

Господарі поля вели у два м’ячі завдяки голам Серу Гірассі та Карні Чуквуемеки. Однак колишній нападник «Боруссії» Ніклас Фюллькруг, який вийшов на заміну, за чотири хвилини оформив дубль і зрівняв рахунок.

Коли матч наближався до додаткового часу, Сабітцер закрутив м’яч у верхній лівий кут воріт зі штрафного та забезпечив дортмундцям вихід до наступного раунду турніру. Він сказав Sky Germany, що задоволений забитим м’ячем і вважає цей гол важливим як для команди, так і для себе.

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Інші матчі кубкового раунду

В іншому поєдинку РБ «Лейпциг», який грав у меншості, переміг представника третього дивізіону «Рот-Вайсс» Ессен — 2:1. Крістоф Баумгартнер забив двічі в останні 12 хвилин матчу. Господарі відкрили рахунок на дев’ятій хвилині зусиллями Лукаса Брумме, а перед перервою Ніколас Зайвальд отримав другу жовту картку.

«Айнтрахт» Франкфурт обіграв «Гамбург» 3:1, «Кельн» розгромив «Уніон» 5:0, а «Майнц» і «Ельферсберг» вибули після поразок від «Бохума» та «Дармштадта» відповідно. До 1/8 фіналу також вийшли «Аугсбург» і менхенгладбахська «Боруссія».

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