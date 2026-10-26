Сайт Ballon d’Or опублікував матеріали про трьох можливих переможців — Interia Sport

Перед вечірньою церемонією вручення Золотого м’яча 26 жовтня в Лондоні, Великій Британії, на офіційному сайті Ballon d’Or з’явилися три матеріали із заголовками про здобуття нагороди Гаррі Кейном, Кіліаном Мбаппе та Ламіном Ямалем. Про це повідомляє Interia Sport.

Матеріали про футболістів

У заголовку публікації про Кейна йшлося про його перемогу в голосуванні за 2026 рік, а також про 61 гол у сезоні. Заголовок матеріалу про Мбаппе називав його переможцем як уособлення стабільності на найвищому рівні.

Третя публікація була присвячена Ямалю. У її заголовку зазначалося, що футболіст здобуває Золотий м’яч і встановлює безпрецедентний рекорд.

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Церемонія в Лондоні

За даними Interia Sport, цього року церемонію вручення нагороди перенесли з Парижа до Лондона. Вона має відбутися в лондонському Palladium. Видання називає Кейна, Мбаппе та Ямаля серед головних претендентів на відзнаку.

Interia Sport також посилається на Daily Mail, яке повідомило, що за кілька годин до церемонії на офіційному сайті як переможців були вказані саме ці троє футболістів.

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