Сайт Золотого м’яча випадково розкрив переможців ще до початку офіційної церемонії

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На офіційному сайті «Золотого м’яча» стався технічний збій, через який результати нагородження могли розкрити ще до початку церемонії. На сторінці випадково опублікували матеріали, у яких трьох головних претендентів на нагороду представили як переможців. Це сталося до офіційного оголошення результатів.

Технічна помилка редакції

Як повідомляє USA Today, уболівальники виявили на сайті премії заздалегідь підготовлені статті про тріумф кожного з трьох футболістів. Зокрема, матеріал про Кейна мав заголовок: «Гаррі Кейн виграв «Золотий м’яч» 2026 року. Найкращі та найважливіші голи з його сезону, у якому він забив 61 м’яч». На сторінці, присвяченій Ямалю, йшлося про його перемогу в номінації та встановлення безпрецедентного рекорду. А текст про Мбаппе підкреслював його стабільність на найвищому рівні.

Усі три публікації з’явилися на сайті нагороди, проте їх оперативно видалили вже за кілька хвилин після того, як користувачі помітили витік та почали масово поширювати скриншоти в соціальних мережах.

Спойлери щодо можливих переможців?

Самі новини є цілком логічними, оскільки організаторам масштабних подій потрібно заздалегідь готувати варіанти новин для кожного можливого сценарію, аби опублікувати потрібну інформацію одразу після оголошення результатів. Проте технічна помилка спричинила їхню появу заздалегідь, дещо кинувши тінь на інтригу в церемонії.

Водночас сам факт появи цих текстів не підтверджує, що переможців визначили організатори чи що результат голосування став відомим завчасно. Попри передчасну появу текстів, офіційне оголошення лауреатів премії «Золотий м’яч» 2026 року розпочнеться о 22:00 за київським часом, тож зовсім скоро стане відомо, чи дійсно найкращим футболістом року стане представник зазначеної трійки.

Про це повідомляється з посиланням на USA Today.

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