Сандерленд вирвав перемогу над Торреенсе в Лізі Європи — Sky Sports News

Англійський «Сандерленд» переміг португальський «Торреенсе» з рахунком 2:1 у виїзному матчі Ліги Європи в Лейрії, забивши вирішальний м’яч на 90+3-й хвилині. Ноа Садікі приніс команді другу поспіль перемогу в турнірі.

Господарі вийшли вперед до перерви

«Торреенсе», який виступає у другому дивізіоні Португалії, відкрив рахунок на 37-й хвилині. Центральний захисник Волнеї Фелтеш влучив у верхній кут воріт ударом приблизно з 25 ярдів.

До перерви «Сандерленд» мав скасований гол: арбітр не зарахував удар головою Тимура Тутерова після дальнього вкидання Лука О’Ніна, зафіксувавши фол. Першого удару в площину воріт англійська команда завдала лише на 57-й хвилині, повідомляє Sky Sports.

Заміни змінили хід матчу

Головний тренер «Сандерленда» Режис Ле Брі зробив сім змін у стартовому складі. У другому таймі він випустив Енцо Ле Фе, Граніта Джаку, Рейнілдо та Норді Мюкіеле.

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На 67-й хвилині Мюкіеле виконав подачу до штрафного майданчика, а Жюль Аока головою відправив м’яч у нижній кут і зрівняв рахунок. Наприкінці матчу «Сандерленду» не призначили пенальті після перевірки VAR.

У компенсований час Джака скинув м’яч для Садікі у штрафному майданчику, а той завдав точного удару. Для «Сандерленда» ця гра стала першим виїзним єврокубковим матчем за 53 роки.

«Торреенсе» проводить домашні єврокубкові матчі на Муніципальному стадіоні в Лейрії, оскільки його арена «Ештадіу Мануел Маркеш» місткістю 2431 глядача не відповідає вимогам УЄФА.

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