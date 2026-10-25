Сандерленд зіграв 0:0 з Лідсом і лишився останнім в АПЛ — Sky Sports News

«Сандерленд» зіграв унічию 0:0 з «Лідсом» на стадіоні «Стадіум оф Лайт» у матчі Прем'єр-ліги. Безвиграшна серія команди Режіса Ле Брі у найвищому дивізіоні сягнула шести матчів, а клуб зберіг останню позицію в турнірній таблиці.

Найкращі нагоди матчу

Найближчим до гола в першому таймі був форвард «Сандерленда» Браян Броббі, який уперше вийшов на поле з 20 вересня. Він вибіг віч-на-віч із воротарем Джеймсом Траффордом, однак голкіпер швидко накрив його удар.

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Нападник «Лідса» Домінік Калверт-Льюїн, чия участь у матчі була під питанням, розпочав гру у стартовому складі. В одному з епізодів він упав у штрафному майданчику суперника, але арбітр не призначив пенальті. VAR перевірив момент і залишив рішення в силі, дійшовши висновку, що воротар Робін Руфс торкнувся м'яча рукою, хоча форвард «Лідса» першим дістався до нього.

Турнірне становище

У кінцівці зустрічі колишній півзахисник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф двічі міг принести перемогу «Лідсу»: Руфс перевів один його удар повз ворота, а інший заблокували на лінії воріт. Нічия підняла «Лідс» на сьоме місце в таблиці, повідомляє Sky Sports.

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