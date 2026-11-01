Санз не потрапили до топ-4 AFLW, відставши на 0,2 відсоткового пункту — ABC News Australia

В Австралії «Голд-Кост Санз» перемогли «GWS Джайентс» з рахунком 9.8 (62) — 7.11 (53) у заключному матчі регулярного сезону AFLW, однак не змогли піднятися до четвірки найкращих команд. Після гри в Генсон-Парку «Санз» відстали від «Карлтона», який посів четверту позицію, на 0,2 відсоткового пункту.

Перемоги виявилося недостатньо

«Голд-Кост» потребував переконливого виграшу, щоб поліпшити свій відсотковий показник і випередити «Карлтон». Напередодні «Карлтон» обіграв «Брісбен». Попри дев’яту перемогу в сезоні, «Санз» не здобули подвійного шансу у фінальній серії.

У першій половині зустрічі «Санз» переважали суперниць у грі в центрі поля та біля зупинок м’яча. Чарлі Роуботтом і Люсі Сінгл зробили по п’ять виграних розіграшів. Однак у третій чверті «Джайентс» активізувалися: вони випередили опоненток за володіннями м’ячем 68:46, реалізували вісім із десяти входів у 50-метрову зону, не дали «Санз» набрати очок і перед останнім відрізком вели з перевагою в 11 очок.

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Роуботтом повернула команду вперед

У заключній чверті Роуботтом допомогла «Санз» відігратися, а її гол наприкінці матчу вивів команду вперед. Вона завершила гру з 33 володіннями м’ячем, двома голами та 12 виграними розіграшами. Після матчу Роуботтом сказала, що команда задоволена чотирма очками за перемогу, але прагнула фінішувати четвертою.

За даними ABC News Australia, для «Джайентс» цей матч став останнім у кар’єрі Алісії Єви та Ізабель Гантінгтон. Єва була однією з перших гравчинь AFLW десять років тому в складі «Коллінгвуда» та п’ять років була капітанкою «Джайентс». Кар’єру Гантінгтон, першого номера драфту та гравчині символічної збірної All-Australian, ускладнили три травми передньої хрестоподібної зв’язки.

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