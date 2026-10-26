Сауль Альварес неочікувано засвітив емблему Полісся під час тренування

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Зірку світового боксу Сауля Альвареса помітили з емблемою футбольного клубу «Полісся» під час тренувальних зборів. Логотип житомирських «вовків» потрапив на фото, привернувши увагу вболівальників.

Зірковий боксер Сауль Альварес показав кадри підготовки до наступного поєдинку, на яких помітили емблему житомирського «Полісся». Канело тренується на базі Олександра Усика в Іспанії.

Мексиканський боксер Сауль Альварес продовжує підготовку до титульного поєдинку проти Крістіана Мбіллі. На одному з кадрів Канело сидить на краю боксерського рингу, борт якого прикрашає велика емблема житомирського «Полісся».

На інших світлинах мексиканець відпрацьовує удари на боксерській груші та тренується в залі. Публікацію Канело супроводив коротким підписом: «Зроблю все необхідне!».

Поява символіки українського клубу пов’язана з місцем підготовки боксера. Альварес проводить тренувальний табір в іспанській Гандії на базі Олександра Усика. Український чемпіон із березня 2026 року обіймає посаду першого віцепрезидента «Полісся».

У вересні Усик та Альварес уже провели спільне тренування, під час якого працювали над фізичною підготовкою. Пізніше мексиканець розповів, що український боксер і його команда допомагають йому опановувати нові методики тренувань.

Джерело: публікація Сауля Альвареса в Instagram

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