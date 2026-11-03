SAWP заявила про призначення World Aquatics комітету для збірних ПАР — Daily Maverick

Незалежна організація South African Water Polo (SAWP) заявила, що World Aquatics призначила стабілізаційний комітет для нагляду за відбором і реєстрацією чоловічої та жіночої збірних ПАР на Кубок світу з водного поло другого дивізіону 2027 року. Про це з посиланням на SAWP повідомляє Daily Maverick.

За інформацією SAWP, 27 жовтня виконавчий директор World Aquatics Брент Новіцкі підтвердив призначення комітету офіційним листом. Видання зазначає, що не бачило цього документа, а World Aquatics публічно про рішення не оголошувала. World Aquatics і федерація Swimming South Africa не відповіли на запити журналістів до публікації матеріалу.

Підготовка до Кубка світу

SAWP залучили до операційного відбору, підготовки та менеджменту національних команд під наглядом комітету. За даними організації, Swimming South Africa не подала заявки на майбутній Кубок світу до встановленого дедлайну 12 жовтня. Згідно з інформацією на сайті World Aquatics, турнір має визначити перших учасників Олімпіади 2028 року в Лос-Анджелесі.

ПАР не була представлена у водному поло на Олімпіаді в Парижі 2024 року, оскільки Swimming South Africa вирішила не відправляти чоловічу й жіночу команди, хоча вони кваліфікувалися на турнір.

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Наразі Swimming South Africa залишається єдиною організацією, яку визнають World Aquatics та Південноафриканська спортивна конфедерація й олімпійський комітет. Формально саме вона має право заявляти збірні на міжнародні змагання.

Склад і мандат комітету

Стабілізаційний комітет має очолити Феліпе Перроне; до його складу також увійшли Донне Коммінс і Пітер Блау. За словами виконавчого директора SAWP Роббі Тейлора, Коммінс є членом правління SAWP, а Блау входить до її стратегічної консультативної групи. Ще один призначений член комітету згодом відмовився від участі через конфлікт інтересів.

Комітет мав до 29 жовтня підтвердити участь ПАР і подати списки гравців та офіційних представників команд. Тейлор заявив, що критерії допуску визначатиме комітет World Aquatics, а всіх спортсменів, які відповідатимуть вимогам, мають розглянути для відбору.

Стаття 8.9 конституції World Aquatics дозволяє бюро організації призначати стабілізаційний комітет у виняткових обставинах, зокрема коли членська федерація не дотримується стандартів належного врядування, прозорості, фінансової підзвітності та стабільності. За даними SAWP, 24 серпня підрозділ Aquatics Integrity Unit відсторонив виконавчого директора Swimming South Africa Шона Адріаансе та президента Алана Фріца через ймовірні порушення Кодексу доброчесності World Aquatics.

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