Саж заявив про підтримку гравців і керівництва Крістал Пелес — Sky Sports News

Головний тренер «Крістал Пелес» П'єр Саж заявив, що, на його думку, футболісти та керівництво клубу й надалі його підтримують. Це він сказав після домашньої поразки від «Ньюкасла» з рахунком 0:2, яка продовжила безвиграшну серію команди до чотирьох матчів.

За даними Sky Sports, «Ньюкасл» забив два м'ячі невдовзі після перерви з інтервалом у 11 хвилин. Перший гол «Крістал Пелес» пропустив менш ніж за хвилину після відновлення гри.

Тиск через результати

Саж визнав, що тиск на нього є закономірним через результати команди. За його словами, всередині клубу зосереджені на пошуку рішень, покращенні гри та створенні умов для конкурентних виступів.

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Тренер зазначив, що рішення щодо його майбутнього належить голові клубу та власникам. Він також розповів, що цього тижня спілкувався з головою клубу про стан команди, матч і план на гру проти «Ньюкасла», але не обговорював власне майбутнє.

Проблеми в обороні

Після восьми матчів Прем'єр-ліги «Крістал Пелес» має на два очки більше, ніж останній «Сандерленд». Команда пропустила 19 голів — найбільше серед усіх учасників чемпіонату. П'ята частина пропущених м'ячів припала на перші 10 хвилин матчів, зокрема три — у попередній грі, програній «Брайтону» з рахунком 0:5.

Саж вважає, що команді потрібно краще контролювати м'яч, аби поліпшити гру в обороні. Він назвав проблеми після перерви в матчі з «Ньюкаслом» радше психологічними, а не тактичними, та додав, що від початку сезону «Крістал Пелес» недостатньо контролює гру з м'ячем.

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